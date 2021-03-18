Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплатах в 15 тыс рублей

Власти Орловской области назвали вырванными из контекста слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, который ранее задался вопросом, почему местные жители отказываются от работы за 15–18 тысяч рублей.

Как говорится на сайте правительства региона, речь шла о том, что во время пандемии кабмин увеличил размер пособия по безработице до 12 130 рублей и добавил начисление по 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Однако, когда в октябре размер пособия вернулся к прежнему порядку начисления, люди, ранее получавшие меньше 12 тысяч, начали массово отказываться от предлагаемой работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше.

Власти области назвали вопрос Сотникова лишь констатацией дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что Сотников, выступая на профильном комитете с докладом, с удивлением отметил: "Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то".

Глава КПРФ Геннадия Зюганов предложил ввести в России налог на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей. Под таковыми понимаются люди с низкими доходами, но существенным имуществом.