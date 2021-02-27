В РФ расширили перечень авто для налога на роскошь

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В 2021 году количество моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, увеличилось на 87 моделей.

Это следует из обновленного перечня легковых автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей, подготовленного Минпромторгом. Всего в списке 1387 позиций.

В категории автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей прибавилось три модели, от 5 до 10 миллионов рублей – 34, от 10 до 15 миллионов рублей – 31.

Перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска.

В министерстве добавили, что не ставят цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и отражают ту информацию, которая представлена автопроизводителями.

Сейчас в перечень легковых машин, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких брендов как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA и Land Rover.

Кроме того, в него входят Toyota Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов ранее предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян, чтобы увеличить пенсии.