В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии

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Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии.

В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.

По его словам, сейчас большинство граждан отдает фонду 22 процента от доходов. При этом с доходов выше 1 миллиона 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов.

"Еще год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина – вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия", – цитирует Миронова URA.RU.

Кроме того, Миронов считает, что повысить пенсии можно с помощью корректировки бюджета и уменьшения непрофильных расходов ПФР.

Он отметил, что государство ежегодно выделяет ПФР три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии.

По расчетам парламентария, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в 2021-2024 годах. В ведомстве пояснили, что индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.