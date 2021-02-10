В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии

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Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии.
В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.
По его словам, сейчас большинство граждан отдает фонду 22 процента от доходов. При этом с доходов выше 1 миллиона 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов.
"Еще год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина – вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия", – цитирует Миронова URA.RU.
Кроме того, Миронов считает, что повысить пенсии можно с помощью корректировки бюджета и уменьшения непрофильных расходов ПФР.
Он отметил, что государство ежегодно выделяет ПФР три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии.
По расчетам парламентария, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные два триллиона рублей, которые можно было бы направить на выплаты пенсионерам.
Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в 2021-2024 годах. В ведомстве пояснили, что индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
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