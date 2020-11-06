Экономисты ВШЭ призвали повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги на высокие неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и свободные средства корпораций.
Такая инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в размере 20–24% для физлиц, уровень дохода которых составляет свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке 24 или 30% налога на прибыль.
Предполагается, что повышение обязательных платежей проведут в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.
По мнению экспертов, повышение налогов не приведет к "бегству" национального капитала и выводу денег за рубеж, так как этому не способствует современная внешнеэкономическая ситуация и контроль налоговых органов.
Банк России ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем вдвое – до 53 миллиардов долларов. Таким образом, показатели 2020 года приблизились к антирекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами. Поднять НДФЛ до 15% предлагалось для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Также Минфин уточнил перечень доходов для применения повышенной ставки НДФЛ. Сообщалось, что меру не планируется распространять на доходы от продажи имущества и страховые выплаты.
Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%
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