Экономист предрек обновление исторических минимумов рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал о колебаниях курса рубля из-за выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.

По его словам, национальная валюта будет находиться "в серьезной болтанке", чем ближе итоговая дата голосования. Жуковский полагает, что курс "будет проседать к 80-82 рублям".

Кроме того, Жуковский считает, что из-за цен на нефть и второй волны коронавируса у рубля до января-февраля перспективы "очень плохие".

"Скорее всего, обновится исторический минимум, нет никакого ограничения в падении", – констатировал эксперт в разговоре с ИА "НСН".

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов добавил, что исход выборов повлечет за собой "снижение неопределенностей".

"Благодаря этому себя лучше чувствует валюта всего мира, не только России", – резюмировал аналитик.

Он заключил, что "больше определенности" появится, когда мир научится правильно реагировать на пандемию и станет понятно, что приближается вакцинирование.

Главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман ранее оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 и 2016 годов, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, а доллар стоил 86 рублей.

Эксперт указал, что "гипотетически" такое возможно при резком падении нефтяных цен или введении "острых" санкций против России.