Минфин уточнил перечень доходов для применения повышенной ставки НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минфин предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит предложенной концепции.

Новой ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Мера затронет лишь незначительную часть населения с высокими доходами, при этом не приведет к оттоку налоговых резидентов.

Налоговые органы будут сами исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода.

Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 год) направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Сейчас правительство РФ прорабатывает механизм целевого использования этих средств, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами. Поднять НДФЛ до 15% предлагалось для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.