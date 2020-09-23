Путин считает оправданным шагом повышение ряда налогов

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института/Михаил Метцель

Владимир Путин считает, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с сенаторами.

"Возросла налоговая нагрузка на сверхдоходы прежде всего в сырьевых отраслях. Что мы и делаем постепенно. Все это приводит и к структурным изменениям в экономике. Я думаю, это оправданный, назревший шаг", – отметил Путин.

Он также добавил, что считает справедливым и нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых. Глава государства пояснил, что это даст в бюджет порядка 60 миллиардов рублей.

"Мы долгое время держали НДФЛ на уровне 13%, и собираемость налогов действительно подросла, когда мы ввели плоскую шкалу. Сейчас ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающего 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться налог в размере 15%", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о повышенном налогообложении для людей с высоким доходом. Согласно инициативе, вырученные от поднятия ставки НДФЛ средства направят на лечение детей.

Также в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым банковские вклады свыше 1 миллиона рублей с 1 января 2021 года будут облагаться налогом 13%.