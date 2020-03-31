СФ одобрил закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Фото: depositphotos/LUNNO

Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому НДФЛ со ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов по вкладам свыше одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, налоговая база исходит из получения налога с процентов, которые превышают сумму процентов, рассчитанных из произведения одного миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка.

Так, при текущей ключевой ставке в 6% необлагаемый доход составил бы 60 тысяч рублей. Кроме того, из расчета исключаются депозиты с процентной ставкой менее 1%, а также счета эскроу. Под это исключение, в частности, подпадают и зарплатные счета.

Новый порядок заработает с 2021 года. Таким образом, первые выплаты граждане должны будут сделать до 1 декабря 2022 года. Российские банки будут обязаны предоставлять сведения о выплаченных каждому вкладчику процентах представителям налоговой службы.

Ранее этот закон одобрили депутаты Госдумы РФ. 25 марта президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам рассказал о намерении ввести налог размером в 13% от процентов с вкладов в миллион рублей и более. Также появится налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Также на внеочередном заседании члены Совфеда одобрили закон, позволяющий быстро увеличить бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства. Кроме того, сенаторы согласились с решением направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко также предложила разрешить производство медицинских масок и антисептиков без лицензии.

Всего в России в настоящий момент обнаружено 2337 человек, инфицированных коронавирусом. 500 зафиксированных случаев заражения приходятся на последние сутки. Заболевшие находятся в 73 регионах страны.