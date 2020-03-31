СФ одобрил закон о праве регионов вводить налог для самозанятых

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Члены верхней палаты парламента в ходе заседания одобрили закон о праве регионов самим вводить налог для самозанятых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Предлагается передать самим регионам право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время экспериментальный проект по установлению налога на профессиональный доход действует в 23 регионах страны. Данным механизмом воспользовалось уже свыше 550 тысяч граждан.

Инициаторы законопроекта председатель комитета Госдумы Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев отметили, что их проект показал эффективность и целесообразность.

По словам депутатов, налоговый режим позволяет самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Они пояснили, что онлайн-регистрация не требует личного присутствия предпринимателя.

В тестовом режиме налоговый режим для самозанятых заработал в России в январе 2019 года. Первоначально налог на профессиональный доход ввели в Москве и Подмосковье. Кроме того, систему опробовали в Калужской области и Татарстане. В начале 2020 года к проекту присоединились еще 19 российских регионов.