Названы три популярные бизнес-идеи для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, какой деятельностью наиболее часто занимаются самозанятые москвичи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Оказалось, что чаще всего такая категория граждан отдает предпочтение фотографии, клинингу и хендмейду. Эти направления деятельность вошли в топ-3 самых популярных бизнес-идей для самозанятых горожан.

"Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес. Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться", – говорится в сообщении.

Ниша клинингового бизнеса также популярна. Специалисты отмечают, что работа с небольшими заказами является оптимальным вариантом для самозанятых. Также отмечается, что в такой отрасли на данный момент фиксируется низкая конкуренция.

Помимо этого развитие получает сфера хендмейда. В частности, самозанятые занимаются вязанием, вышивкой, керамикой, столярной работой. Уточняется, что открыть свое дело можно даже с небольшого производства. Позднее, когда оно приобретет популярность, его можно расширить и нанимать персонал.

Отмечается, что ежемесячно число самозанятых москвичей увеличивается на 15–20 тысяч. Общее количество таких граждан уже вдвое превысило плановый показатель по столице.

"По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан", – резюмировали в сообщении.

Ранее сообщалось, что профессию домохозяйки могут узаконить. Депутат Сергей Вострецов выступил с инициативой приравнять такую категорию женщин к налогоплательщикам.