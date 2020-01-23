Названы три популярные бизнес-идеи для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стало известно, какой деятельностью наиболее часто занимаются самозанятые москвичи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Оказалось, что чаще всего такая категория граждан отдает предпочтение фотографии, клинингу и хендмейду. Эти направления деятельность вошли в топ-3 самых популярных бизнес-идей для самозанятых горожан.
"Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес. Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться", – говорится в сообщении.
Ниша клинингового бизнеса также популярна. Специалисты отмечают, что работа с небольшими заказами является оптимальным вариантом для самозанятых. Также отмечается, что в такой отрасли на данный момент фиксируется низкая конкуренция.
Помимо этого развитие получает сфера хендмейда. В частности, самозанятые занимаются вязанием, вышивкой, керамикой, столярной работой. Уточняется, что открыть свое дело можно даже с небольшого производства. Позднее, когда оно приобретет популярность, его можно расширить и нанимать персонал.
Отмечается, что ежемесячно число самозанятых москвичей увеличивается на 15–20 тысяч. Общее количество таких граждан уже вдвое превысило плановый показатель по столице.
"По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан", – резюмировали в сообщении.
Ранее сообщалось, что профессию домохозяйки могут узаконить. Депутат Сергей Вострецов выступил с инициативой приравнять такую категорию женщин к налогоплательщикам.
Профессию домохозяйки могут узаконить
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