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Около 260 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По словам министра, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме. Он также отметил, что список профессий самозанятых достаточно разнообразен. Порядка 18% из них занимаются перевозкой пассажиров, еще 7% предоставляют услуги по строительным работам, а 10% – сдают в аренду недвижимость.

При этом только 1% самозанятых перешли в эту категорию с постоянный работы. Эксперимент по новому налоговому режиму проходит в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане. С 2020 года планируется постепенно включить в эту программу и другие российские регионы.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение по распространению специального налогового режима для самозанятых. С такой инициативой к президенту обратился Антон Силуанов на совещании главы государства с членами правительства. Он предложил "начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог по решению регионов".

