Россиян планируют обязать выбирать тип трудовой книжки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора их типа, сообщает "Коммерсант".

Как уточняется, работник должен будет в письменной форме указать, переходит он на электронную трудовую книжку или остается с бумажной.

Таким образом, не будет возможности перейти на электронный тип документа автоматически. Издание отмечает, что данные работающих граждан планируют поместить в общую базу данных ПФР.

Автоматический перевод будет "неправомерным" и может "негативно сказаться на реализации прав" работников, пишет издание.

Ранее стало известно, что в марте 2020 года может стартовать эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ. Предполагается, что сначала протестируют мобильное приложение, которое напрямую будет связано с паспортом гражданина. А на втором этапе – с 1 июля 2020 года – начнут выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

По словам вице-премьера Максима Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируют потратить около 144 миллиардов рублей. Планируется, что паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.