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Москва 24

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Общество

10:45

Минфин подготовил законопроект о смягчении требований валютного контроля

экономика общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов РФ подготовило проект поправок в Уголовный кодекс. Изменения коснутся двух статей с наказаниями за нарушения в валютной сфере, передает ТАСС.

Контрольные меры планируют смягчить в области невозврата валютной выручки и за переводы нерезидентам с использованием подложных документов. В Минфине заявили, что подобные преступления могут быть способом отмывания преступных доходов.

Как итог, в статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за легализацию доходов, предлагают внести новый квалифицирующий признак, а именно ранее указанные переводы нерезидентам по подложным документам. Уголовное наказание за невозврат выручки предлагают отменить вообще.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект пока не обсуждали в правительстве. Более того, часть ведомств выступает против отмены уголовного преследования. Официальные дискуссии по проекту законодательного акта проведут по решению правительства РФ.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что власти РФ рассмотрят вопрос по либерализации валютного законодательства и отмене уголовного преследования за невозврат валютной выручки до конца 2019 года.

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