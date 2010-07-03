Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время, передает RT.

Он считает, что учащимся стоит попробовать свои силы в малом бизнесе, отметив, что с творческим подходом к делу все "обязательно получится".

"Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость", – цитирует его слова ТАСС.

Уже завтра, 12 октября, в столице состоится ежегодный форум "Молодой предприниматель Москвы". Его участниками станут порядка 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать свои бизнес-проекты.

Для гостей организуют тематические отраслевые сессии. Форум будет продолжаться с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация.

