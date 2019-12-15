Путин подписал закон об установлении налога для самозанятых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон, который распространяет на ряд регионов России эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан – налога на профессиональный доход (НПД). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в перечень регионов-участников эксперимента включаются регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с превышающим миллион человек населением, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать налоговый режим НПД как источник дополнительных доходов.

В перечень войдут Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Республика Башкортостан.

Ранее налог на профессиональный доход ввели в Москве, Московский и Калужской областях, а также в Татарстане. Эксперимент действовал с 1 января 2019 года. Распространение системы специального налогового режима для самозанятых также одобрил Владимир Путин.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ранее выразила обеспокоенность высоким уровнем "теневых" зарплат в стране. Это следует из существенного расхождения данных о расходах и официальных доходах россиян. Как отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук, в 2017 году в Татарстане разница составила 44,8%, или 458 миллиардов рублей, в Саратовской области – 31,5% (141 миллиард рублей).

По ее словам, "обеление экономики идет медленными темпами", несмотря на утвержденные программы экономического развития регионов, планы повышения доходов региональных бюджетов и работу комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.