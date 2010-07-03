В ФНС обеспокоены высоким уровнем "серых" зарплат

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем "теневых" зарплат в стране. Это следует из существенного расхождения данных о расходах и официальных доходах россиян, сообщает РИА Новости.

Как отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук, в 2017 году в Татарстане разница составила 44,8%, или 458 миллиардов рублей, в Саратовской области – 31,5% (141 миллиард рублей).

По ее словам, "обеление экономики идет медленными темпами", несмотря на утвержденные

программы экономического развития регионов, планы повышения доходов региональных бюджетов и работу комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.

Бондарчук добавила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или "зарплатных платежей", существенно отстают от темпов поступления остальных налогов.

При этом уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже МРОТ (11 280 рублей), но и регионального прожиточного минимума.

Такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тысячи человек.

Ранее в Минтруде заявили, что численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю сократилась на 2,5% – до 662 тысяч человек. Снижение уровня безработицы зафиксировано в 73 регионах.