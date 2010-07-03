Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин заявил, что снижение уровня инфляции в РФ связано с тем, что ЦБ "подкрутил макроэкономические показатели". Об этом президент сказал на совещании с членами правительства.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая с докладом, отметил, что в начале октября инфляция будет ниже четырех процентов от целевого значения, а к концу году снизится до 3,6 процента.

"Мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А ЦБ в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей", – цитирует РИА Новости главу государства.

В июле в России впервые с осени 2017 года зафиксировали снижение потребительских цен. По данным Росстата, за одну неделю дефляция составила 0,1 процента. Цены упали на картофель, лук, морковь и огурцы. Также подешевели подсолнечное масло, сахарный песок, маргарин, полукопченые колбасы, сардельки, сосиски и гречневая крупа.

В начале сентября Минэкономразвития ухудшило показатели макропрогноза по России. Темпы роста российской экономики замедлятся, а рост доходов населения сократится. Оценка роста ВВП на будущий год понижена с 2 до 1,7 процента, а прогноз по инфляции – до 3 процентов. На текущий год министерство пересмотрело прогноз реальных доходов населения, понизив их предполагаемый рост почти до нуля – в предыдущем варианте документа был один процент.

