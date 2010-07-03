Рекордный долг россиян по ипотеке назвали несущественным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев назвал рост ипотечной закредитованности россиян нормальным процессом, сообщает ИА "НСН".

Ранее специaлисты междунaродной aнaлитическо-консaлтинговой сети FinExpertiza сообщили, что ипотечные долги россиян достигли рекордной отметки в семь триллионов рублей, причем, по их данным, за последние пять лет этот показатель увеличился в три раза.

Нечаев заявил, что рост задолженности логичен с учетом бурного роста ипотечного кредитования в последние годы.

"Все в мире относительно. Если сравнивать уровень ипотечного кредитования развитых стран, например, европейских, и России, то он существенно ниже. С другой стороны, в последние два года это был самый бурно развивающийся вид кредитования. Темпы достигали 10–15% и более. Поэтому получилась такая достаточно весомая сумма", – объяснил он.

31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию. Это может быть потеря работы или значительной части месячного дохода. Каникулы подразумевают шестимесячный льготный период.

Таким правом можно будет воспользоваться только единожды в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор.

Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока каникул не допускается изъятие переданного в залог единственного жилья. Кредит, по которому можно будет претендовать на "каникулы", не должен превышать 15 миллионов рублей.