Рекордный долг россиян по ипотеке назвали несущественным

16:01
16:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев назвал рост ипотечной закредитованности россиян нормальным процессом, сообщает ИА "НСН".
Ранее специaлисты междунaродной aнaлитическо-консaлтинговой сети FinExpertiza сообщили, что ипотечные долги россиян достигли рекордной отметки в семь триллионов рублей, причем, по их данным, за последние пять лет этот показатель увеличился в три раза.
Нечаев заявил, что рост задолженности логичен с учетом бурного роста ипотечного кредитования в последние годы.
"Все в мире относительно. Если сравнивать уровень ипотечного кредитования развитых стран, например, европейских, и России, то он существенно ниже. С другой стороны, в последние два года это был самый бурно развивающийся вид кредитования. Темпы достигали 10–15% и более. Поэтому получилась такая достаточно весомая сумма", – объяснил он.
31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию. Это может быть потеря работы или значительной части месячного дохода. Каникулы подразумевают шестимесячный льготный период.
Таким правом можно будет воспользоваться только единожды в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор.
Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока каникул не допускается изъятие переданного в залог единственного жилья. Кредит, по которому можно будет претендовать на "каникулы", не должен превышать 15 миллионов рублей.
Стало известно, кто чаще всего берет ипотеку в России
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