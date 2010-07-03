В России впервые с 2017 года зафиксировали дефляцию

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В России впервые с сентября 2017 года зафиксировали снижение потребительских цен за неделю – по данным Росстата, с 23 по 29 июля дефляция составила 0,1%. Об этом пишет РИА Новости.

Больше всего цены упали на картофель, лук, морковь и огурцы. Также подешевели подсолнечное масло, сахарный песок, маргарин, полукопченые колбасы, сардельки, сосиски и гречневая крупа.

Вместе с тем за тот же период отмечено подорожание помидоров, куриных яиц, пшена, курятины, свинины, вермишели, мороженой рыбы, мясных консервов, сливочного масла, творога, сметаны и риса. На 0,1% выросли цены на автобензин и дизтопливо.

Всего же с начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года – 2,7%. Правительство ожидает годовую инфляцию на уровне 4,3%.

Ранее стало известно, что в Государственной думе решили запросить у Росстата свежие данные об экономике и социальной сфере страны. С этой целью спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин планирует пригласить на одно из ближайших заседаний главу Росстата Павла Малкова.