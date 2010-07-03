В ГД хотят получить у Росстата свежие данные об экономике страны

В Госдуме решили запросить у Росстата свежие данные об экономике и социальной сфере страны. С этой целью спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин планирует пригласить на одно из ближайших заседаний главу Росстата Павла Малкова, пишут "Дни.ру".
"Депутаты хотят заслушать главу Росстата и получить актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы нашей страны", – отмечается в сообщении Госдумы.
Как напомнили в ГД, специалисты Росстата исследуют важнейшие социально-экономические вопросы, анализируют ключевые показатели развития страны. Чтобы расставить законодательные приоритеты, депутатам нужны актуальные сведения о доходах и жилищных условиях россиян, о ситуации в демографии и медицине, подчеркнули представители Госдумы.
25 июля нижняя палата парламента провела последнее пленарное заседание весенней сессии. После него парламентарии ушли на каникулы, чтобы вернуться к работе в конце августа – в рамках региональной недели. Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы намечено на 10 сентября.
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