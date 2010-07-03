В Росстате рассказали, где проводит время молодежь

Молодежь в России предпочитает проводить свободное время в кинотеатрах, ресторанах, кафе или барах. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.
Также популярно среди молодых людей времяпровождение на спортивных мероприятиях, концертах и в театрах. Замыкают список популярных мест для досуга художественные выставки или музеи и религиозные учреждения.
В Москве более 2,5 миллиона молодых людей, из них 750 тысяч – студенты. Для каждого здесь есть возможности получить качественное образование, реализовать свои таланты и способности, добиться больших успехов в профессии и жизни. Современная и комфортная городская инфраструктура создает все условия для разнообразного и интересного досуга.
Летом в столичных парках проходят тысячи культурных мероприятий. Работают 34 футбольных поля, 24 танцплощадки, 14 лодочных станций, 14 кинотеатров, 25 зон отдыха у воды, 202 детские и 285 спортивных площадок, 53 сцены, 13 веревочных парка, 14 скейт-парков, 129 павильонов проката.
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