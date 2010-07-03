Летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Татьяна Уханова
Глава московского департамента культуры Александр Кибовский доложил о проведении культурно-массовых мероприятий в московских парках наступающим летом. В этот раз в парках ожидается 129,1 миллиона посетителей, в том числе 90,6 миллиона человек в летний сезон.
После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.
Всего в этом году в парках Москвы будут работать 34 футбольных поля, 24 танцплощадки, 14 лодочных станций, 14 кинотеатров, 25 зон отдыха у воды, 202 детские и 285 спортивных площадок, 53 сцены, 13 веревочных парка, 14 скейт-парков, 129 павильонов проката, 23 фонтана, 79 километров велодорожек, 15 собачьих площадок.
В парках будет работать более 1400 нестационарных торговых объектов. Также в парках будут камеры видеонаблюдения и системы оповещения.
Этим летом в них запланировано 7600 культурных мероприятий, в том числе фестивали, семинары, концерты, киносеансы, выставки.
1 июня в парках будут праздновать День защиты детей, с 31 мая по 2 июня – пятилетие проекта "Активный гражданин", 12 июня – День России, 25 июня – День молодежи, 22 августа – День российского флага. В августе 2019 года в столице пройдет фестиваль "Московский Джем". Также 7–8 сентября в парках празднуется День города Москвы.
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