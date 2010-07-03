Численность безработных в РФ за неделю снизилась на 2,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю сократилась на 2,5% – до 662 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

С 25 сентября по 2 октября 2019 года снижение безработных граждан произошло в 73 регионах. В то же время в девяти субъектах наблюдается рост.

Число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время и ушедших в вынужденные отпуска, составило 95 тысяч 812 человек. Число же вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,72 миллиона единиц.

Ранее сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.

Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1%. В Дели и Токио уровень безработицы превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%, в Берлине этот показатель составил 6,3%, в Париже – 8,4%, Рио-де-Жанейро – 8,8%, Стамбуле – 12,8%.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.