Песков объяснил повышение зарплаты Путину и Медведеву

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил повышение с октября заработной платы главе государства и председателю правительства, сообщает РИА Новости.

По его словам, это плановая индексация.

Накануне Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения президенту РФ и премьер-министру.

На эту же величину другим указом проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

В 2018 году Владимир Путин заработал 8,6 миллиона рублей. Это на 10 миллионов меньше, чем в 2017 году. Тогда рост дохода вызвала продажа земельного участка площадью 1500 квадратных метров.