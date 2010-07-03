Путин увеличил зарплату президента России

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Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения президенту РФ. Документ вступил в силу 1 октября, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту же величину проиндексированы размеры выплат для премьер-министра, глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что повышение зарплат является плановой индексацией.

В 2018 году Владимир Путин заработал 8,6 миллиона рублей. Это на 10 миллионов меньше, чем в 2017 году. Тогда рост дохода вызвала продажа земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. В преддверии своего дня рождения вместе с Сергеем Шойгу президент погулял по горам в сибирской тайге.