Сенатор раскритиковал идею КПРФ о налоге для "подозрительно богатых"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог для богатых нельзя считать "обдуманными действиями депутата".

По словам Рязанского, такие предложения можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу. Он считает, что действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.

"А налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат – это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", – сказал сенатор в разговоре с РИА Новости.

Рязанский добавил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, а в нынешней ситуации новые налоги должны вводиться крайне аккуратно.

"Кроме того, у нас уже есть налог на сверхдоходы, и общество поддержало его введение, поскольку он был просчитан и было определено, что он пойдет на определенную цель – лечение орфанных заболеваний", – напомнил он.

Ранее Зюганов предложил ввести в России налог на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей. Под таковыми понимаются люди с низкими доходами, но существенным имуществом.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии. В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.