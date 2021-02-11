Юрист рассказал о выплате, которую могут получить россияне раз в год

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Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал о выплате, которую могут получить россияне раз в год.
Уточняется, что единовременную материальную помощь (ЕМП) малоимущим предусматривает Федеральный закон № 178-ФЗ. Для этого претенденту нужно соответствовать определенным требованиям. Сумма выплаты различна для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории.
Кроме того, значение имеют величина прожиточного минимума и средняя заработная плата. Например, в Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более шести тысяч рублей в год.
"Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей", – сказал Редин агентству "Прайм".
В Удмуртии одинокие беременные женщины вправе рассчитывать на три тысячи рублей, а студенческая семья при появлении ребенка – на 15 тысяч рублей.
При этом в регионах могут быть введены дополнительные основания для отказа в предоставлении выплаты. В Челябинской области таким фактором будет аморальный или иждивенческий образ жизни.
Помимо ЕМП, возможность получения дополнительных выплат малоимущим упоминается в постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту.
Деньги можно использовать на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Желающие начать свой бизнес смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.
Такая помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года. Однако она носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах. Также размер выплаты зависит от усмотрения комиссии.
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