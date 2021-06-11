Названы регионы с наибольшим неравенством доходов

Фото: depositphotos/Tiko0305

Самое большое неравенство доходов по итогам 2020 года оказалось у жителей ЯНАО, Ненецкого автономного округа, Москвы, Чукотки и Сахалина. Такие данные приводятся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета "Известия".

Заработок в этих субъектах у обеспеченных граждан оказался в 8–10 раз выше, чем у бедных. В ЯНАО – 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе – 201 тысяча против 21,3 тысячи, в Москве – 177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей. Разница в размере доходов в 8 и более раз оказалась также у жителей Адыгеи, Петербурга и Краснодарского края.

Аналитики также подсчитали, что в среднем в прошлом году россияне получали 35,7 тысячи рублей. Заработок в размере 82,5 тысячи рублей был у 20% граждан, еще пятой части жителей страны приходилось жить на 9,88 тысячи рублей.

Ранее аналитики выяснили, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 166 тысяч рублей в месяц. У мужчин запросы оказались на 28% выше, чем у женщин: 187 тысяч рублей против 146 тысяч рублей соответственно. При этом москвичи назвали сумму в размере 220 тысяч рублей, жители Владивостока – 200 тысяч рублей.