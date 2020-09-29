Россияне рассказали, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни

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Россияне приняли участие в опросе, где рассказали, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни. Исследование, в котором приняли участие более 1,6 тысячи человек, провела финансовая онлайн-платформа Webbankir, сообщает РИА Новости со ссылкой на его результаты.
Так, 31,2% респондентов считают, что для нормальной жизни в России необходимо зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных называли сумму от 70 до 100 тысяч рублей.
22,6% участников исследования считают, что для нормальной жизни достаточно и 35-50 тысяч рублей. 15,3% респондентов уверены, что для этого необходимо по меньшей мере 100 тысяч рублей. 5,4% россиян назвали сумму в 20-35 тысяч рублей, а 0,5% опрошенных убеждены, что нормальную жизнь можно обеспечить и при заработке в 20 тысяч рублей и менее.
В исследовании отмечается, что жители Санкт-Петербурга отличаются по своим запросам. Так, 31,5% представителей "Северной столицы" считают, что нормальная жизнь возможна при месячном заработке от 70 до 100 тысяч рублей. 28,8% опрошенных из Санкт-Петербурга сообщили, что для нормальной жизни необходимо от 50 до 70 тысяч рублей.
Большая часть участников исследования уверены, что их доход не соответствует желаемому (90,9%). Из них 48,5% отметили, что разница между потребностями и получаемой зарплатой является разительной.
Участники опроса из Москвы менее критичны к своему финансовому положению. Так, 40,5% сказали о несоответствии имеющегося и желаемого заработка. 10,5% москвичи довольны своей зарплатой.
Ранее россияне рассказали, за сколько они готовы работать без отпуска и выходных. Выяснилось, что мужчины могут работать в таких условиях за 35 миллионов рублей в месяц, женщины – за 89 миллионов рублей.
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