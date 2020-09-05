Названы вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

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Сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий в зарплатами от 100 и более тысяч рублей. Как сообщает "Российская газета", подборку сделали из предложений с марта по сентябрь 2020 года.

Наибольшее число высокооплачиваемых вакансий эксперты нашли в регионах Крайнего Севера, а именно на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. Например, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может получать до 150 тысяч рублей в месяц.

Аналогичный доход предлагают главным архитекторам проекта в Подмосковье. Чуть меньше, 125 тысяч рублей, может получать технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области.

Разброс в пределах от 100 до 300 тысяч нашли в таких специальностях, как начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

Практически самый высокий доход допускает позиция директора по маркетингу в Ульяновске – кандидатам на этот пост обещают заработок в размере 300 тысяч рублей.

По данным опроса сервиса Superjob, больше всех специалистов своей работой довольны разработчики программного обеспечения. К тем, кто положительно оценивает свою деятельность, относятся 32% сотрудников.

