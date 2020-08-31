В Роструде рассказали, что волновало россиян во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время пандемии Роструд принимал звонки от россиян. Чаще всего граждан волновали вопросы зарплаты, увольнения и режима работы, сообщает РИА Новости.

"28% вопросов были связаны с режимом работы, о заработной плате спрашивали 23% граждан, а 15% интересовало увольнение", – рассказали в Роструде.

Отмечается, что в пиковые дни количество консультаций достигало 7 тысяч в день.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ запускает программу по профессиональному обучению и дополнительному образованию для граждан, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Также стало известно, что правительство поддержало законопроект, обязывающий центры занятости направлять находящихся в декретном отпуске женщин на обучение по востребованным профессиям.