Минпросвещения запускает программу переобучения для потерявших работу граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство просвещения РФ запускает программу по профессиональному обучению и дополнительному образованию для граждан, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда", – говорится в сообщении.
Министерство запускает программу совместно с Рособрнадзором, Рострудом и союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Ее участниками могут стать граждане, которые находятся в поиске работы, и выпускники образовательных организаций.
При обучении будут использованы современные дистанционные технологии. После прохождения обучения участники программы получат документы о квалификации, результаты будут занесены в федеральный реестр сведений. Предполагается, что до конца 2020 года участниками программы смогут стать свыше 110 тысяч человек.
Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект, обязывающий центры занятости направлять находящихся в декретном отпуске женщин на обучение по востребованным профессиям. Его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Подчеркивается, что обучение должно происходить на добровольной основе. По мнению Яровой, данная мера даст женщинам дополнительную возможность совмещать родительские и семейные обязанности в период обучения и позволит быстрее адаптироваться при возвращении в трудовой коллектив. Госдума планирует рассмотреть документ в рамках осенней сессии.
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