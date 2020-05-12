Москвичи могут онлайн пройти переобучение по 50 программам допобразования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы могут пройти переобучение в дистанционном режиме по 50 программам дополнительного образования в учебном центре "Профессионал", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на сегодняшний день в учебном центре каждый день обучаются более тысячи человек. Это москвичи, у которых есть специальное направление от столичной службы занятости. Его могут получить горожане, которые лишились работы, а также женщины с детьми до семи лет, и москвичи в возрасте 50 лет и старше.

В материале говорится, что программа выбирается в зависимости от первого образования и базовых навыков. Центр "Профессионал" перешел на дистанционную форму обучения с конца марта.

"Здесь есть возможности как для тех, кто выбирает привычные ниши, например управление закупками, бухгалтерский учет или делопроизводство, так и для тех, кто готов освоить новые профессии. Например, если человек интересуется продвижением в интернете, он может научиться настраивать контекстную рекламу", – говорится в сообщении.

Также себя можно попробовать в веб-разработке, программировании, SMM.

Ранее Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" провел профориентационный онлайн-марафон. В его рамках участникам рассказали о подходах к выбору профессии, перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. Также пользователи узнали о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры.