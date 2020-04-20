Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет профориентационный онлайн-марафон, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Вебинары пройдут с 20 по 27 апреля – всего их будет четыре.
"Участникам расскажут о подходах к выбору профессии, о перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. И конечно, о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры. Эксперты постараются помочь горожанам любого возраста, не только молодежи, но и взрослым, которые хотели бы поменять работу", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Стартует марафон 20 апреля. В этот день психолог и специалист по профориентации Влада Савенко расскажет о способах выбора профессии и влиянии интересов человека на этот процесс. Она разъяснит, что такое профессиограмма и как она помогает тем, кто выбирает направление развития своей карьеры.
Вебинар, который пройдет 22 апреля, посвятят обзору современных трендов на рынке труда и профессиям будущего. Психолог и специалист по профориентации Инга Кормина поможет раскрыть трудовую деятельность человека в историческом контексте и разобраться в том, как будет трансформироваться эта сфера. Также она поделится современными трендами и профессиями будущего.
24 апреля Кормина расскажет о базовых и прикладных навыках, необходимых для успешного построения карьеры в современном мире. Она научит участников марафона справляться со стрессовыми ситуациями.
27 апреля на онлайн-встрече Влада Савенко поделится технологией принятия решений, а также расскажет о факторах, влияющих на этот процесс, и методиками осознанного выбора.
Все вебинары будут проходить с 12:00 до 13:00. Участие в них бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что, по данным исследований российских сайтов по поиску работы, в стране сегодня насчитывается более 10,5 тысячи различных профессий. Он подчеркнул, что 2,5 тысячи из них относятся к категории самых востребованных. Помимо этого, постоянно появляются новые профессии.
11 апреля инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате. На ней доступны более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям.
Среди них мастер-классы по звукорежиссуре, операторскому мастерству, технологии продаж и маркетингу, веб-программированию, компьютерной графике, классической живописи, английскому языку.
Большинство занятий рассчитано на взрослых, но есть и для детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Для участия необходима регистрация на сайте.
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