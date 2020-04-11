"Техноград" запустил образовательную онлайн-платформу

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате. На ней доступны более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Среди них мастер-классы по звукорежиссуре, операторскому мастерству, технологии продаж и маркетингу, веб-программированию, компьютерной графике, классической живописи, английскому языку.
"Составляя программу, методисты "Технограда" взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми – перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства", – сказала Сергунина.
Она отметила, что онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний и выдержать конкуренцию на рынке труда. Обучение проводится бесплатно. Занятия доступны пользователям вне зависимости от места жительства.
Большинство занятий рассчитано на взрослых, но есть и для детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Для участия необходима регистрация на сайте.
Ранее Сергунина рассказала, что более 1,5 миллиона человек приняло участие в онлайн-программах ВДНХ. Географически аудитория проектов оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции смотрели в разных городах России и даже в других странах.
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