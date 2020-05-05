Принятым Собяниным онлайн-форматом работы центра занятости воспользовались 10 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все услуги по занятости населению оказываются дистанционно с 30 марта по указу Сергея Собянина. За это время услугами центра занятости "Моя карьера" воспользовались 10 тысяч москвичей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в период пандемии власти стараются помогать тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и вынужден искать работу.

"Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу. Около 2 тысяч москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами", – уточнила вице-мэр.



Тренинги, открытые отборы и консультации специалистов, ярмарки вакансий и партнерские школы доступны удаленно на сайте моякарьера.москва. Кроме того, центр остается площадкой для прямого общения работодателей и кандидатов.

В апреле в Москве на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" открылся бесплатный проект "Мама онлайн". На интерактивной платформе "Технограда" будут проходить вебинары, посвященные тайм-менеджменту, онлайн-профессиям, карьерным консультациям. Эксперты расскажут о новых источниках дохода и освоении интересующих их профессий в режиме онлайн и научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием.