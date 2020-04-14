В столице запустили проект "Мама онлайн"

08:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" открылся бесплатный проект "Мама онлайн". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Поучаствовать в проекте смогут женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Первое занятие в проекте состоится 14 апреля, в 12:00.
На интерактивной платформе "Технограда" будут проходить вебинары, посвященные тайм-менеджменту, онлайн-профессиям, карьерным консультациям. Эксперты расскажут о новых источниках дохода и освоении интересующих их профессий в режиме онлайн, а также научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием.
Для более удобного освоения программа разбита на три тематических блока. Заниматься с женщинами будут бизнес-тренер Евгения Фокина, карьерные коучи Светлана Пороскова, Инэсса Головина и Оксана Бендюкова, а также психолог Александра Слащева и руководитель отдела по подбору персонала Мария Костюченко.
"Серия тематических вебинаров "Технограда" поможет женщинам использовать время по уходу за ребенком для саморазвития и повышения своей квалификации. Новые навыки позволят им оставаться востребованными на рынке труда в любых условиях", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По замыслу организаторов, первые четыре занятия будут доступны в онлайн-формате. Впоследствии будет рассматриваться возможность переноса семинаров в офлайн, в сам "Техноград".
Чтобы принять участие в работе проекта "Мама онлайн", необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.
В марте сообщалось, что за период в 9 месяцев более 13 тысяч женщин получили помощь в центре занятости "Моя карьера". Здесь была запущена программа "Мама работает", специалисты работают с женщинами над грамотным совмещением домашних дел и профессиональной деятельности.
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