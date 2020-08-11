Более половины россиян отметили важность дополнительного обучения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Более половины россиян (63%) считают, что для их профессии необходимо периодически проходить дополнительное обучение. Об этом говорят данные опроса сервиса "Работа.ру", передает RT.
Четверть опрошенных граждан отмечают, что для их специальности повышение квалификации необязательно, однако они стараются самостоятельно развиваться в профессии. Еще 12% уверены, что им дополнительное образование не нужно совсем.
87% респондентов считают, что дополнительное обучение должны обеспечивать работодатели.
80% опрошенных готовы ежемесячно тратить на самообразование и развитие не более 5 тысяч рублей, а 15% не против отдавать за это до 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект, обязывающий центры занятости направлять находящихся в декретном отпуске женщин на обучение по востребованным профессиям. Его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Подчеркивается, что обучение должно происходить на добровольной основе. По мнению Яровой, данная мера даст женщинам дополнительную возможность совмещать родительские и семейные обязанности в период обучения и позволит быстрее адаптироваться при возвращении в трудовой коллектив. Госдума планирует рассмотреть документ в рамках осенней сессии.
В России женщины в декрете смогут пройти профессиональную переподготовку
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