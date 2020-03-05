В России изменится система оплаты отпусков и декретов

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Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект об изменении системы страховых выплат работникам. Об этом пишет газета "Известия".

Так, согласно новому законопроекту, работники будут получать страховые выплаты не от работодателя, а от Фонда социального страхования (ФСС). Сообщается, что речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, а также об оплачиваемом отпуске сверх 28 дней и о социальном пособии на погребение.

"Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную Думу – декабрь 2020 года", – информирует пресс-служба правительства РФ.

В "Единой России" подтвердили, что готовы одобрить инициативу при условии соблюдения сроков отчислений работникам. В "Справедливой России" пояснили, что поддержат документ, "если его принятие не повлечет ущемления прав граждан".

Новый законопроект также готовы одобрить фракции КПРФ и ЛДПР.

Действующая в России система подразумевает, что страховые выплаты работнику осуществляет работодатель. Затем он подает документы в ФСС, после чего фонд компенсирует затраты.

В нескольких регионах РФ с 2011 года осуществляется проект "Прямые выплаты", в рамках которого начисление пособий работникам происходит напрямую из ФСС. В октябре 2018 года глава фонда Андрей Кигим заявил, что в 2021 году планируется всеобщий переход на прямые выплаты по соцстрахованию работников.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году. Сообщалось, что сумма достигнет 28 тысяч рублей.