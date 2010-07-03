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Общество

10:20

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

общество экономика

Фото: depositphotos/mathom

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рубля", – заявили в организации.

Согласно новым нормам, размер максимальных ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 28 тысяч рублей (26 тысяч в 2019 году). Пособие будет рассчитываться на основе зарплаты за предыдущие два года, но не выше предельной базы.

Предельной базой для начисления страховых взносов Фонда за 2018 и 2019 годы были установлены суммы в 815 и 865 тысяч рублей соответственно.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов ранее поддержал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о включении в трудовой стаж периода ухода за малолетним ребенком.

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