Названы самые довольные своей зарплатой специалисты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разработчики программного обеспечения возглавили рейтинг довольных своим заработком специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.
Аналитики провели собственное исследование, в результате которого выяснилось, что размером своего заработка довольны 32% разработчиков. Также оценили свой заработок три из десяти руководителей из разных сфер деятельности.
Следом за ними идут медики: доля довольных своей заработной платой врачей составляет 23%. Своим доходом также удовлетворены около 20% инженеров. Среди финансистов доля довольных зарплатой сотрудников за 10 лет увеличилась с 16 до 19%.
Тем не менее представители некоторых профессий в целом не совсем довольны своими доходами. Так, бухгалтеры, юристы и HR-менеджеры считают, что заработная плата их может быть и больше.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы из дома. В частности, главный по stories в компании, производящей смартфоны, может получать от 250 тысяч рублей в месяц. Работа при этом сезонная – продлится четыре месяца.
Инженер автоматизированного тестирования может рассчитывать на сумму от 175 тысяч рублей в месяц. Ему нужно проверять программное обеспечение, писать автоматизированные тесты и обучать тестированию коллег.
Зарплату от 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по подбору персонала. На такую же зарплату могут претендовать соискатели на позицию NET-разработчика. От 120 тысяч рублей могут получить технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.
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