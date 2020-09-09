Россияне рассказали о желаемой зарплате за работу без выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне готовы работать без отпуска и выходных за 64 миллиона рублей в месяц, сообщает газета "Известия".
Исследование показало, что женщины в среднем готовы отказаться от отдыха ради работы за 89 миллионов рублей, а мужчинам достаточно 35 миллионов рублей. Опрос проводился среди 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.
"Отдых – это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России", – заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
По ее словам, есть и такая часть населения, которая в свободное время ищет всевозможные варианты для подработки. Специалист добавила, что лучше монетизировать хобби и зарабатывать деньги, получая удовольствие от работы. Это, по ее словам, позволит избежать профессионального выгорания.
Ранее сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 и более тысяч рублей. Наибольшее число высокооплачиваемых вакансий эксперты нашли в регионах Крайнего Севера, а именно на Чукотке, в Якутии и Магаданской области.
Аналогичный доход предлагают главным архитекторам проекта в Подмосковье. Чуть меньше, 125 тысяч рублей, может получать технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области.
Разброс в пределах от 100 до 300 тысяч нашли в таких специальностях, как начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.
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