Россияне рассказали о желаемой зарплате за работу без выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне готовы работать без отпуска и выходных за 64 миллиона рублей в месяц, сообщает газета "Известия".

Исследование показало, что женщины в среднем готовы отказаться от отдыха ради работы за 89 миллионов рублей, а мужчинам достаточно 35 миллионов рублей. Опрос проводился среди 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

"Отдых – это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России", – заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, есть и такая часть населения, которая в свободное время ищет всевозможные варианты для подработки. Специалист добавила, что лучше монетизировать хобби и зарабатывать деньги, получая удовольствие от работы. Это, по ее словам, позволит избежать профессионального выгорания.

Ранее сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 и более тысяч рублей. Наибольшее число высокооплачиваемых вакансий эксперты нашли в регионах Крайнего Севера, а именно на Чукотке, в Якутии и Магаданской области.

Аналогичный доход предлагают главным архитекторам проекта в Подмосковье. Чуть меньше, 125 тысяч рублей, может получать технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области.

Разброс в пределах от 100 до 300 тысяч нашли в таких специальностях, как начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

