Названы лидирующие по уровню занятости населения регионы РФ

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Самые высокие показатели занятости населения зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там число занятых жителей составило 74,3 процента. Исследования провел Росстат.

В организации измерили уровень занятости населения старше 15 лет за второй квартал 2020 года.

На втором месте с показателем в 71,7 процента расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем – Магаданская область, где выявили 68,4 процента занятого населения.

При этом 67,9 процента занятых людей живет в Ханты-Мансийском автономном округе, 67,7 – в Камчатском крае.

В Москве доля занятого населения составила 66,3 процента, а в Санкт-Петербурге – 65,5 процента.

Низкие показатели зафиксированы в Северной Осетии. Там процент занятых граждан составляет 39,2. В Дагестане – 43,2 процента, в Карачаево-Черкессии – 45,4.

Ранее сообщалось, что с начала года столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей. Больше всего интерес соискатели проявляют к вакансиям, связанным с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой call-центров, а также к специальностям, которые не требуют особой квалификации.

