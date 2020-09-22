Эксперт назвала лучшее время для просьбы о повышении зарплаты

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Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова заявила радио Sputnik, что осень – идеальное время, чтобы просить повышения зарплаты.

По ее словам, в конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимает бюджет на следующий год, и если работник хочет получить прибавку, то думать об этом надо именно осенью.

"Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – указала рекрутер.

При этом Долякова отметила, что просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована, а такие аргументы, как подорожавшая аренда жилья, не подходят.

Эксперт добавила, что работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. За это можно просить прибавку на 15-20 процентов.

Также рекрутер предупредила, что не стоит прибегать к шантажу работодателя, рассказывая, что у вас есть отличные предложения от других компаний.

"Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену", – объяснила Долякова.

Ранее стало известно, что зарплатные ожидания россиян оказались ниже, чем готовы платить работодатели. Как показал опрос, москвичи согласны работать за 45 тысяч рублей в месяц, хотя работодатель готов платить 55 тысяч рублей.