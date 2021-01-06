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Россияне назвали желаемую зарплату в 2021 году. Соответствующее исследование провел сервис "Работа.ру".

В опросе участвовало 3 тысячи граждан из всех регионов страны.

В среднем россияне хотят получать 158 тысяч рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге запрос несколько выше. Жители данных городов хотят зарабатывать 175 тысяч рублей и 164 тысячи рублей соответственно.

Уточняется, что до 29 тысяч рублей готовы получать 7 процентов опрошенных, еще 18 процентов респондентов хотят получать от 30 до 49 тысяч рублей в месяц. Иметь доход от 50 до 69 тысяч рублей не отказались бы 25 процентов участников опроса.

Суммы от 70 до 99 тысяч рублей хотели бы получать 15 процентов опрошенных, еще 17 процентов – хотят получать от 100 до 149 тысяч рублей. Иметь доход от 150 тысяч рублей и выше желают 19 процентов респондентов.

Ранее исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir, показало, что почти 76% россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей.

