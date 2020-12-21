Россияне назвали желаемый размер пенсии

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Исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir, показало, что почти 76% россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 46,6% опрошенных хотели бы получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей, то есть не меньше средней зарплаты в России. Еще 29,1% согласились бы на пенсию в 30 тысяч рублей.

По расчетам 22,1% респондентов, для комфортной жизни в пожилом возрасте нужна пенсия, превышающая 45 тысяч рублей. И только 1% россиян ответили, что их устроит пенсия до 25 тысяч рублей.

Опрос жителей Москвы показал следующие результаты: 44% респондентов удовлетворила бы пенсия до 45 тысяч рублей, а 38,5% хотели бы получать больше.

При этом большинство опрошенных (52,3%) сейчас получают или рассчитывают в будущем на пенсию в размере около 15 тысяч рублей. Около 20% сообщили, что их ждет пенсия до 30 тысяч рублей, по 4,3 процента россиян рассчитывают получать до 45 тысяч рублей и выше.

Опрос проводился в ноябре 2020 года, среди 1,5 тысячи россиян со всей страны.

Ранее россияне приняли участие в опросе, где рассказали, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни. Так, 31,2% респондентов считают, что для нормальной жизни в России необходимо зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных называли сумму от 70 до 100 тысяч рублей.