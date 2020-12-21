Россияне назвали желаемый размер пенсии

Фото: depositphotos/Tiko0305
Исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir, показало, что почти 76% россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 46,6% опрошенных хотели бы получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей, то есть не меньше средней зарплаты в России. Еще 29,1% согласились бы на пенсию в 30 тысяч рублей.
По расчетам 22,1% респондентов, для комфортной жизни в пожилом возрасте нужна пенсия, превышающая 45 тысяч рублей. И только 1% россиян ответили, что их устроит пенсия до 25 тысяч рублей.
Опрос жителей Москвы показал следующие результаты: 44% респондентов удовлетворила бы пенсия до 45 тысяч рублей, а 38,5% хотели бы получать больше.
При этом большинство опрошенных (52,3%) сейчас получают или рассчитывают в будущем на пенсию в размере около 15 тысяч рублей. Около 20% сообщили, что их ждет пенсия до 30 тысяч рублей, по 4,3 процента россиян рассчитывают получать до 45 тысяч рублей и выше.
Опрос проводился в ноябре 2020 года, среди 1,5 тысячи россиян со всей страны.
Ранее россияне приняли участие в опросе, где рассказали, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни. Так, 31,2% респондентов считают, что для нормальной жизни в России необходимо зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных называли сумму от 70 до 100 тысяч рублей.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: