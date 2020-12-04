Россияне назвали возраст, когда наступает старость

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Россияне считают, что старость наступает в 62 года. Это следует из результатов опроса, который провел ВЦИОМ.

В среднем при нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне рассчитывают дожить до 78 лет. Среди женщин ожидания выше – 81 год, мужчины назвали возраст 74 года. Респонденты отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет.

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, респонденты отметили бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и болезни (44%), ощущение ненужности и невостребованности (19%) и одиночество (17%).

54% участников опроса считают, что пожилые люди в РФ вызывают у окружающих уважение, 43% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился 26 ноября по телефону. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне перечислили свои главные страхи. Большинство из них опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов, а также недоступности привычных товаров.