Россияне назвали размер желаемой пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне назвали желаемый уровень пенсии для комфортной жизни в старосте. Опрос провел сервис "Работа.ру" и российский негосударственный пенсионный фонд "Сбербанка".
Специалисты из области финансирования, программирования и строительства заявили, что после окончания рабочей карьеры хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц. К такому мнению пришли 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов.
От 40 до 50 тысяч рублей в месяц желают получать на пенсии врачи, учителя, сотрудники кафе и ресторанов, водители. На такой цифре сошлись 23 процента поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей и 19 процентов представителей сферы транспорта и логистики.
Иметь в старости от 30 до 40 тысяч в месяц не отказался бы каждый пятый работник производства.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.
Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: