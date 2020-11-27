Россияне назвали размер желаемой пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне назвали желаемый уровень пенсии для комфортной жизни в старосте. Опрос провел сервис "Работа.ру" и российский негосударственный пенсионный фонд "Сбербанка".

Специалисты из области финансирования, программирования и строительства заявили, что после окончания рабочей карьеры хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц. К такому мнению пришли 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов.

От 40 до 50 тысяч рублей в месяц желают получать на пенсии врачи, учителя, сотрудники кафе и ресторанов, водители. На такой цифре сошлись 23 процента поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей и 19 процентов представителей сферы транспорта и логистики.

Иметь в старости от 30 до 40 тысяч в месяц не отказался бы каждый пятый работник производства.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.

