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Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам. При нем средства будут выплачиваются гражданину ежемесячно и пожизненно, а не все сразу. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что ведомство предлагает осуществлять выплаты пенсионных накоплений единовременно в том случае, когда назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда.

"Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пока по данному вопросу не было принято решений об изменениях законодательства.

Для того чтобы сегодня гражданин пожизненно получал накопительную пенсию, на его счете должна быть достаточная сумма, чтобы размер ежемесячных выплат превышал 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. В противном случае накопления выплачивают единовременно.

Ранее министерство труда и социальной защиты высказалось об идее начислять пенсии в соответствии с ранговой системой. Отмечалось, что ведомстве не поддержали данную инициативу и заявили, что в уже действующем законодательстве есть элемент дифференциации, поскольку размер выплат зависит от стажа работника.

Также сообщалось, что Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году. Отмечается, что в следующем году на это будет направлено 164,8 миллиарда рублей. Данный показатель превысит прошлогодний на 4,7%. Также уточняется, что величина городского социального стандарта будет повышена на 3,7%.

