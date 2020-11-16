Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в следующем году на это будет направлено 164,8 миллиарда рублей. Данный показатель превысит прошлогодний на 4,7%. Также уточняется, что величина городского социального стандарта будет повышена на 3,7%.

При этом в ведомстве добавили, что минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля, что превысит показатель 2020 года на 722 рубля.

"Средний размер региональной социальной доплаты – около 7 тысяч рублей", – сообщили в департаменте.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что на социальную сферу в Москве в 2021 году направят около 1,8 триллиона рублей. В качестве приоритетной задачи выделено безусловное выполнение социальных обязательств перед столичными жителями.